تركيا تفرض حظر النشر في واقعة انفجار قاعدة للجيش

أنقرة(صدى):

تحاول تركيا التعتيم انفجار قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد، أمس الجمعة، والذي نتج عنه إصابة 25 جنديًا على الأقل وفقدان 5 آخرين؛ الأمر الذي دفع محكمة تركية بحظر النشر في الواقعة مبررةً أن ذلك من أجل منع وقوع ” تضليل “، بشأن الانفجار.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الواقعة؛ حيث قالت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب، أن الانفجار وقع أثناء رماية مدفعية في القاعدة، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تظهر أن الأمر ناجم عن ” ذخيرة فاسدة ” .

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أنه جرى نقل الجنود الجرحى، إلى المستشفيات، متعهدة بمواصلة للبحث عن مكان الجنود المفقودين؛ فيما جاء قرار حظر نشر أخبار الانفجار في وقت تتعرض فيه أنقرة لانتقادات تتعلق بسجلها في ميدان حرية الصحافة.