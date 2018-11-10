أبل تصلح هواتف ” آي فون 10 ” مجانا

وكالات(صدى):

واجه عدد محدود من أصحاب آي-فونX ” 10 ” ، والحواسيب المحمولة ” ماك بوك برو ” خللا في أجهزتهم في الأيام الماضية وحاولوا إيجاد حلول لمشاكلهم ، ولكن دون جدوى ، فقد أعلنت شركة أبل أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجانا.

وأوضحت أبل أن مع الاستخدام الطويل للشاشة في ابفون 10 فيظهر بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، على الرغم من ايفون 10 يعتبر أول هاتف من الشركة يتضمن شاشة OLED والتي توفر مزيداَ من التباين.

وأضافت الشركة أنها سوف تصلح الأقراص التي تؤدي إلى فقدان البيانات و التخزين في الحاسوب ” ماك بوك برو ” مجاناَ