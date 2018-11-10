بالفيديو.. ” الأرصاد ” توضح حقيقة أمطار جدة الغزيرة.. وهذه آلية تحديد معدلاتها!

نايف السالم(صدى):

أوضح متحدث هيئة الأرصاد حسين القحطاني أن كميات الأمطار التي تهطل على مكان معين تُقاس وفق شروط ومعدلات محددة من قبل هيئة الأرصاد العالمية، فهي التي تحدد ما إذا كانت الأمطار غزيرة أو متوسطة أو خفيفة.

وأشار القحطاني خلال حديثه لبرنامج “يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية” إلى أن الأمطار الغزيرة تكون عندما يتم تسجيل معدلات أمطار بنحو 20 ملم خلال ساعة، أو تجاوز كميات الأمطار 60 ملم في غضون 24 ساعة.

وتابع أن الأمطار التي تشهدها شمال الرياض أمس تتراوح بين المتوسطة والخفيفة، بينما أمطار جنوب الرياض تقترب من الغزيرة، مشيرا إلى استمرار حالة التقلبات الجوية التي يشهدها عدد من مناطق المملكة حتى يوم غدٍ الأحد.

وأكد أن الأمطار التي شهدتها مدينة جدة الأسبوع الماضي مثلاً كانت بمعدل 30 ملم في غضون 24 ساعة وهذا يعني أنها ليست أمطاراً غزيرة.