كشف محاولة اغتيال فاشلة لماكرون

باريس(صدى):

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال أشخاص مشتبه فى تخطيطهم لعملية اغتيال الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لقتل الرئيس الفرنسي بالهجوم عليه أثناء الاحتفال وضربه بالسلاح أبيض ، وأوضحت التحقيقات أن المحرض الأساسي على الهجوم هو مواطن يدعى جان بيير يبلغ من العمر 62 عاماَ، وهو رجل أعمال سابق.

يذكر أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت تراجعا جديدا على الرغم من التعديل الوزارى الكبير الذى أجراه فى الشهر الماضى.