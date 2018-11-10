السكوتر أحدث تقاليع المواصلات التي تحد من أزمات السير

واشنطن(صدى):

نجحت أجهزة ” السكوتر ” في تحقيق الانتشار كوسيلة مواصلات بكونها إقتصادية و عملية خاصةَ مع قدرته على الدوران في مساحات ضيقة والتجول في الأماكن المفتوحة.

ونافست شركة ” بيرد ” الشركات الأخرى المصنعة للسيارات ” أوبر، جرين ، ليفت، تاكسيفاي ” من حيث تحقيق الايرادات ، فقد جمعت شركة ” بيرد ” 25 مليون يورو ” 28.5 مليون دولار ” بعد أسبوعين فقط من نشر أول مجموعة من دراجات سكوتر الخاصة بها الشهر الماضي، وبذلك أصبحت اول شركة ناشئة في مجال السكوترات تُطلق منتجها في لندن على الرغم من أن تلك المركبات ليست قانونية على الشوارع العامة.

الجدير بالذكر أن هناك مخاطر لمن لم يسبق له قيادة السكوتر، ويحدث حوداث، ولكن بنسب ضئيلة لا تقارن مع حوادث السيارات.