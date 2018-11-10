الرئيس الإيراني يدعي عدم تأثر إقتصاد بلاده بالعقوبات الأمريكية

طهران(صدى):

إدعى الرئيس الإيراني، حسن روحاني عدم تأثر إقتصاد بلاده بالعقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بحجة أنه سبق واستخدمتها الولايات المتحدة قبل ذلك وليس فيها أي جديد .

وتطال العقوبات الأمريكية قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات ، بالإضافة إلى إعادة العقوبات الخاصة بالموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن .

كما تشمل العقوبات منع استيراد النفط الإيراني ،ومنع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني ، وخدمات التأمين ، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الإتفاق النووي .