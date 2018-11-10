الرئيس الإيراني يدعي عدم تأثر إقتصاد بلاده بالعقوبات الأمريكية
إدعى الرئيس الإيراني، حسن روحاني عدم تأثر إقتصاد بلاده بالعقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بحجة أنه سبق واستخدمتها الولايات المتحدة قبل ذلك وليس فيها أي جديد .
وتطال العقوبات الأمريكية قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات ، بالإضافة إلى إعادة العقوبات الخاصة بالموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن .
كما تشمل العقوبات منع استيراد النفط الإيراني ،ومنع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني ، وخدمات التأمين ، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الإتفاق النووي .
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2855 ] نشر منذ 6 دقائق
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