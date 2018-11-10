بدء استقبال طلبات إيصال خدمات المياه لأحياء شمال شرق جدة

جدة(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء شمال شرق محافظة جدة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي ، أن الشركة ستبدأ استقبال طلبات العملاء في أحياء (حي الريان مخطط الرحمانية ومخطط السلطان، حي الكوثر مخطط س ف /2/60، حي الصالحية مخطط الصالحية 269/ب، حي الحمدانية مخطط الحمدانية 326ب، حي الفلاح، وأجزاء من مخطط العزيزية)، مبيناً أن الشركة جهزت موقعاً لاستقبال طلباتهم في حي الحمدانية يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك في إطار حرصها على الوصول إلى العملاء وتيسير خدماتهم.

وأكد أن الشركة تعمل على الاهتمام بتقديم الخدمة للعملاء وإنجازها في وقت وجيز، وإيصال خدمة توزيع المياه إلى أكثر من (4500) توصيلة تخص عقاراتهم في تلك الاحياء، لافتاً إلى أن فرق عمل استقبال العملاء، والفرق الفنية جاهزة لاستلام الطلبات وتنفيذها.

وقال الغامدي : “إن برنامج تحسين ضخ المياه إلى أحياء محافظة جدة يهدف لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وتخفيض مدة ورديات جداول الضخ، بالإضافة إلى تقليل الطلب على الصهاريج، وتوفير خدمة توزيع المياه للعملاء في أوقات متقاربة”، مشيراً إلى أن البرنامج انطلق منذ عدة أشهر حيث شملت المرحلة الأولى (11) حياً، وهي ( البوادي، الفيصلية، الخالدية، المحمدية، النعيم ، النهضة، الربوة، الروضة، السلامة، الشاطئ والزهراء)، فيما شملت المرحلة الثانية (24 ) حياً، وهي (البساتين، المرجان ، أبحر الشمالية، أبحر الجنوبية، الكندرة، الصحيفة، العمارية، النسيم، الورود، الفيحاء، الثعالبة، القريات، المصفاة، النزلة اليمانية، النزلة الشرقية، غليل، مدائن الفهد، السبيل ، الهنداوية، المنار، السامر، أم السلم ، الفضل، والمنتزهات).