بالصور.. مدير حرس الحدود يتفقّد القطاعات في نجران والمنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

تفقد معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، الأسبوع الماضي ، قطاعات حرس الحدود في منطقة نجران والمنطقة الشرقية نقل خلالها لمنسوبي حرس الحدود تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية – حفظه الله-.

حيث استهل الفريق البلوي جولته بتفقد قطاع حرس الحدود بشرورة بمنطقة نجران، ترأس خلالها اجتماع اللجنة العليا لحرم الحدود في محافظة الخرخير.

وفي ثاني أيام الجولة ، تفقد قيادة قطاع حرس الحدود بعردة بالمنطقة الشرقية واطلع على سير العمل في مشروع قيادة القطاع الجديد، كما اطلع على مشروع إنشاء طريق الدوريات الحدودي (المنجور – السحمة) ، ومستويات الإنجاز وسير العمل فيه ، كما تفقد مركز ذعبلوتن، وافتتح (مركز صحي حرس الحدود بذعبلوتن).

وفي ثالث أيام الجولة، تفقد البلوي قيادة حرس الحدود في قطاع البطحاء، ووقف على قوة مركز أمن حقل الشيبة ومركز الشيبة الحدودي، واطلع على سير العمل بهما.

أعقب ذلك توجه إلى قطاع حرس الحدود في سلوى، حيث زار الفريق البلوي ميناء أبو قميص، وتفقد التجهيزات الأمنية واطلع على خطط الدوريات البحرية، تلى ذلك توجه إلى قطاع الخبر وافتتح مبنى مركز الزبنة الجديد، ووقف على شاطئ ذوي الاحتياجات الخاصة في نصف القمر،والذي التقى فيها بمجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية ومجموعة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم توجه معاليه إلى قاعدة الأمير نايف البحرية في الخبر ووقف على سير العمل بها.

وفي اليوم الأخير من الجولة، توجه الفريق البلوي إلى قطاع حرس الحدود بالقطيف، شاهد خلالها خطط العمليات والتجهيزات الأمنية وسير العمل بالقطاع، بعدها تفقد البلوي مرسى الصيادين في مركز المزروعية، والتقى عدداً من الصيادين.

ثم ذلك توجه معالي الفريق إلى قطاع حرس الحدود برأس تنورة حيث زار قوة أمن وحماية المرافق البحرية ، وتفقد سير العمل فيها، بعدها توجه إلى قطاع حرس الحدود في الجبيل وزار مركز الصدوي وتفقد سير العمل والتجهيزات الأمنية.

وتابع الفريق البلوي جولته الميدانية بالتوجه إلى قطاع حرس الحدود في الخفجي، زار خلالها مركز الرافعية ومركز الخليج الحدودي، وتفقد قوة أمن منفذ الخفجي واطلع على سير العمل، كمازار معاليه سرية أمن وحماية المرافق البحرية في المحافظة.

وفي ختام الجولة قال البلوي “إنّ الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية لقطاعات حرس الحدود في أنحاء المملكة كافة والوقوف ميدانيا على جاهزية واستعداد رجال حرس الحدود في أداء مهامهم وواجباتهم ، وتسخير كافة الإمكانات لقيامهم بالمهام والواجبات على أكمل وجه في ضوء ما تلقاه القطاعات الأمنية والعسكرية عامة وحرس الحدود خاصة من رعاية ودعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو وزير الداخلية – حفظهما الله .