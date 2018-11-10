غيري ديكور منزلك.. بـ 10 أفكار مميزة من جذوع الأشجار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع حلول فصل الخريف تتساقط أوراق الأشجار، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل كبير، وتبرز الحاجة إلى تعديلات جوهرية على ديكور المنزل.

وهذه مجموعة من الأفكار لاستخدام جذوع الأشجار في ديكور المنزل :

1- صنع مزهرية عصرية بتصميم مميز باستخدام جزء من جذع شجرة.

2- تحويل مجموعة من جذوع الأشجار الصغيرة إلى أصص لزراعة النباتات.

3- طلاء بعض الأجزاء من جذوع الأشجار لتصبح على شكل ثمار اليقطين لتزيين المنزل.

4- حوامل شموع مميزة مصنوعة من جذوع الأشجار لمزيد من أجواء الإثارة في المكان.

5- أعمال فنية للطيور والحيوانات مصنوعة من جذوع الأشجار لتزيين الحديقة.

6- تصميم فني لإكليل من الأزهار مصنوعة من عدد كبير من القطع الخشبية.

7- نموذج لقطار يضفي طابعاً من الإثارة على الحديقة ومقطوراته مصنوعة من جذوع الأشجار.

8- ألواح للكتابة مصنوعة من جذوع الأشجار بعد طلائها باللون الأسود.

9- صينية لتقديم المشروبات والفواكه على شكل شريحة من جذوع الأشجار.

10- وأخيرا هذا الحامل المميز للهاتف المحمول مصمم من قطعة من جذع شجرة.