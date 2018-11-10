غيري ديكور منزلك.. بـ 10 أفكار مميزة من جذوع الأشجار
مع حلول فصل الخريف تتساقط أوراق الأشجار، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل كبير، وتبرز الحاجة إلى تعديلات جوهرية على ديكور المنزل.
وهذه مجموعة من الأفكار لاستخدام جذوع الأشجار في ديكور المنزل :
1- صنع مزهرية عصرية بتصميم مميز باستخدام جزء من جذع شجرة.
2- تحويل مجموعة من جذوع الأشجار الصغيرة إلى أصص لزراعة النباتات.
3- طلاء بعض الأجزاء من جذوع الأشجار لتصبح على شكل ثمار اليقطين لتزيين المنزل.
4- حوامل شموع مميزة مصنوعة من جذوع الأشجار لمزيد من أجواء الإثارة في المكان.
5- أعمال فنية للطيور والحيوانات مصنوعة من جذوع الأشجار لتزيين الحديقة.
6- تصميم فني لإكليل من الأزهار مصنوعة من عدد كبير من القطع الخشبية.
7- نموذج لقطار يضفي طابعاً من الإثارة على الحديقة ومقطوراته مصنوعة من جذوع الأشجار.
8- ألواح للكتابة مصنوعة من جذوع الأشجار بعد طلائها باللون الأسود.
9- صينية لتقديم المشروبات والفواكه على شكل شريحة من جذوع الأشجار.
10- وأخيرا هذا الحامل المميز للهاتف المحمول مصمم من قطعة من جذع شجرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 24 دقيقة
الأحتطاب ممنوع ياهانم😠
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 17 دقيقة
افضل انواع الديكور المصنوعه من جذور او فروع الاشجار ذات العفويه البسيطه واللمسه الجماليه –
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 13 دقيقة
فكـرة الحديقة رووعــة👍😍جـوجـو😘أصنـع لك خيـزران😜😜