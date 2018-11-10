للزوجة العاملة.. إكسري روتين العلاقة الزوجية بهذه الخطوات البسيطة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الزوجية ، عن بعض الإجراءات التي يجب أن يتخذها الزوجان ، لإعادة الدفء للعلاقة الزوجية والتعبير عن حب كل منهما للآخر ، حيث أن هناك العديد من السيدات والرجال يجدون أنفسهم غارقون في لسسذالمسئوليات والواجبات بالعمل ، الأمر الذي يدفعهما لإهمال واجباتهما تجاه اسرتهما .

وفيما يلي مجموعة من الإجراءات التي يجب على الزوجة فعلها لتبقي اهتمامها بزوجها متقداً :

1- قدمي له الشكر

أشكري زوجك على كل الأشياء التي يقوم بها لجعل حياتك أسهل ، فإذا كنت تمرين بصعوبات في العمل، فربما يقوم زوجك بفعل المزيد لمساعدتك ، أخبريه بأنك لاحظت ما يفعل من أجلك وأنك تقدّرين ذلك.

2- دعوته لتناول الغداء

بغض النظر عن أهمية ما يشغلك سواء في العمل أو في أي مجال آخر، حاولي أن تأخذ استراحة من العمل لمدة ساعة فقط واخرجي لتناول الطعام مع زوجك .

3- اطمئني عليه

حاولي أن تسألي زوجك عن صحته واحتياجاته على الدوام، واستمعي لشكواه وابذلي جهدك في إيجاد حلول لمشاكلها.

4- اتصلي به

من الضروري أن تعمدي إلى الاتصال بزوجك أثناء تواجدك في العمل، لتعبري عن شوقك له ، وتسمعيه بعض العبارات التي تنم عن حبك الكبير له ، وتدل على أنك تذكريه حتى أثناء انشغالك بعملك.

5- شجعيه على مواصلة أحلامه

وسط انشغالك بأمور العمل، تذكري بأن زوجك له أحلامه الخاصة، وقومي بتشجيعه على تحقيق ما تصبو إليه، فالرجل عادة ما يكون بحاجة للدعم والتشجيع من أقرب الأشخاص إليه .

6- تذكري الأشياء المفضلة لديه

قومي بتقديم هدايا نوعية لزوجك ، وخاصة الأشياء التي يحبها، فإن كان من هواة المطالعة، فاجئيه بشراء كتاب يناسب اهتماماته ، وإن كان شغوف بالفنون، قدمي له تذكرة لحضور معرض فني.