” زين ” للإتصالات تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير المخاطر واستمرارية الأعمال، أخصائي أول الدفع الآجل للمستهلك، أخصائي أول تسويق المنتجات، أخصائي تحليلات التسويق، أخصائي التسعير، أخصائي الدفع الآجل للمستهلك، أخصائي تسويق المنتجات، وكيل مركز الاتصال- كبار الشخصيات، وكيل أول مركز الاتصال- كبار الشخصيات، وكيل التذاكر، محلل ضمان جودة المبيعات، أخصائي التسويق الجغرافي، محلل أنظمة السلامة والأمن، أخصائي الاستدامة.

ولفتت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 نوفمبر 2018م.

وحول التقديم وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا