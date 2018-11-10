” الداود ” يكشف عن استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد

عادل الحربي (صدى):

كشف فهد الداود المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد، وذلك خلال لقاء بغرفة الشرقية.

وأكد ” الداود ” أن الخدمة الجديدة تتمثل في أنه في حالة حدوث عطل في مركبة أي مسافر، ستصل إلى مكان العطل دورية، وسيتم استدعاء فريق الصيانة.

وفي السياق نفسه، أشار فهد الداود، إلى أنه بعد عمل دام 9 أيام، تم أمس الجمعة الانتهاء من كامل أعمال الإصلاحات والصيانة للوصلة الأخيرة من الجسر بالجانب السعودي.