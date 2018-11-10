” الداود ” يكشف عن استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد
كشف فهد الداود المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن استحداث خدمة للمتعطلين على جسر الملك فهد، وذلك خلال لقاء بغرفة الشرقية.
وأكد ” الداود ” أن الخدمة الجديدة تتمثل في أنه في حالة حدوث عطل في مركبة أي مسافر، ستصل إلى مكان العطل دورية، وسيتم استدعاء فريق الصيانة.
وفي السياق نفسه، أشار فهد الداود، إلى أنه بعد عمل دام 9 أيام، تم أمس الجمعة الانتهاء من كامل أعمال الإصلاحات والصيانة للوصلة الأخيرة من الجسر بالجانب السعودي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 29 دقيقة
زين الحمد لله
خويي ابوصالح أمس يستشيرني بيروح باالكراون
ونصحته لايروح فيها
بس الحين
أبتصل علية
وأقولة
دووووووووس يوحش🤗🤗🤗🤗