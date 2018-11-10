بالصور.. أمطار الجمعة تكشف سوء تنفيذ عقبة كساب بأضم
تدفع حكومتنا الرشيدة أموالا طائلة في سبيل رخاء وراحة المواطن ، وتحرص أشد الحرص على تنفيذ مشاريع وبأعلى المقاييس لتذليل الصعاب على مواطنيها ، إلا أن هناك وللأسف من يعمل في فترة إما أن يكون ضميره غائبا ، أو كل همه الخروج بأكبر قدر من الفائدة دون النظر لما قد يعقبه من ظرر على غيره .
هذا وقد سقطت يوم أمس الجمعة أمطارا غزيرة على محافظة أضم ومراكزها وقراها ، وقد عانت منها عقبة قرية ” كساب ” بمحافظة أضم جنوب منطقة مكة المكرمة ، فبالرغم من كونها عقبة حديثة لم يتجاوز عمرها ١٠ سنوات ، إلا أن أهلها لا زالوا وللأسف من فترة إنشائها إلى الوقت الحالي يعانوا من :
سوء تنفيذ العقبة حيث أنشأت بمجاري السيول التي تطمرها في حال نزول الأمطار وبشكل مستمر .
سوء تصريف مياه السيول فلم يعمل مصدات خرسانية تحد من تدفقها على الأسفلت .
وكذلك كونت السيول حفرا عميقة مما ينذر بتهاوي أجزاء كبيرة من الأسفلت.
وما إن تهطل الأمطار حتى يتم طمر جزء كبير من تلك العقبة بالطمث والأحجار ، ويصبح سالكيها بين ناري المغامرة ، أو انتظار شركة تقوم بسحب جزء بسيط ووضعه على حواف قارعة الطريق ، ليأتي المطر الآخر وتتجد المعاناة .
وقد رفع عدد كبير من سكان القرية معاناتهم عبر ” صدى ” مطالبين بلجنة من وزارة النقل ، والوقوف على الوضع ، واتخاذ الإجراء اللازم حيال المخاطر التي تسببها تلك العقبة حال نزول الأمطار .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 59 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 59 دقيقة
يا زين الاماكن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 58 دقيقة
………..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 58 دقيقة
يا زين الاماكن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 58 دقيقة
يا زين الاماكن
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاماكن زينه -لكن السيول خربت الزين-
عطية العمري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالفعل عقبة كلها عقبات بعد هطول الأمطار تعيق حركة السير وماذاك الا بسوء تنفيذ ونتمنى ان يصل صوتنا عبر صحيفة صدى الموقرة للمسؤولين وصناع القرار . شكرا لك مراسلنا الغالي وصحيفتنا المسددة .
qlq[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 23 دقيقة
…
من الصور
الشغل يعتبر 80 % جيد
فقط بعض الثغرات
ع الامطار القوية المفروض يطير الازفلت
لكن الواضح الشركة اشتغلت بذمة بدليل مازال الازقلت والاسمنت موجود
ع القوة
لكل شركات وطني بتطور والخبرة والانجاز والاتقان
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2855 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب …. سخافة