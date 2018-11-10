بالفيديو.. ترامب يواصل هجومه على مراسلي CNN ويكرر للمراسلة: سؤالك غبي
لم يتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عداوته مع شبكة ” سي إن إن ” حيث تابع انتقاده وهجومه المبالغ على مراسليها امس الجمعة عندما وبخ مراسلة شهيرة للشبكة المعروفة .
وطرحت المراسلة ” آبي فيليب ” سؤلاً اعتبره الرئيس الأمريكي غبي رافضاً الإجابة عليه حيث سألت هل يريد الرئيس الأمريكي من المدعي العام الجديد، ماثيو ويتكر، أن يعيق تحقيقا في مزاعم بأن حملة الرئيس للانتخابات الرئاسية لعام 2016 نجحت بمساعدة عملاء روس ؟
ليرد عليها ترامب قائلاً : ” يا له من سؤال غبي، يا له من سؤال غبي، ولكن من متابعتي لك كثيرا ألاحظ أنك تطرحين الكثير من الأسئلة الغبية ” وعندما حاولت الحصول على اجابة رغم إحراجه لها هز إصبعه بالنفي ورحل عنها .
جدير بالذكر أن ترامب قد تشاجر مع مراسل ” سي إن إن ” جيم أكوستا، الأربعاء الماضي داخل البيت الأبيض، بعد أن طلب منه الأخير توضيحا بشأن التدخل الروسي في انتخابات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 27 دقيقة
الأخلاق قافلة
زي ماقلت لكم
الأنتخابات والديموقراطيين والجمهوريين
رفعوا الضغط عنده
وظهور أوباما لوسط الساحة السياسية
زاد الطين بله🤢
qlq[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 17 دقيقة
…
قادح
وتعتبر القناة ومراسلينها CNN
نسخة من قناة طراطيث شرق سلوي