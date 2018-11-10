سفارة المملكة بالأردن تحذر مواطنيها من التقلبات الجوية

عمان(صدى):

دعت السفارة السعودية في الأردن المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها الأردن هذه الأيام.

وقالت سفارة المملكة لدى الأردن : نظراً لما تمر به المنطقة من تقلبات جوية، تأمل السفارة من مواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلبة الدارسين توخي السلامة والحذر ومتابعة ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً نظراً لتشكل السيول.