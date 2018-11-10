بايرن ميونخ يحسم موقف ” روبن ” من المشاركة أمام دورتموند

نواف السالم(صدى):

كشف بايرن ميونخ عن موقف نجمه الهولندي، آريين روبن، من كلاسيكو ألمانيا المرتقب أمام دورتموند، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ11 من الدوري.

وأكد النادي البافاري عبر حسابه على “تويتر”، على عدم سفر روبن مع باقي زملائه إلى دورتموند، بسبب مشاكل في الركبة.

وكان روبن قد شارك لمدة 20 دقيقة في مران الفريق، الخميس، قبل أن يغادر بسبب شعوره بآلام.

وجاء غياب اللاعب المخضرم عن المباراة، ليفتح الباب أمام اعتماد المدرب نيكو كوفاتش، على الثنائي سيرجي جنابري وخاميس رودريجيز منذ البداية.