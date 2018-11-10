بالصور.. مسيحي يتزوج مسلمة و2 أخريات ويكشف عقابه لهن عند إزعاجه
أقدم رجل روسي يدعى إيفان سوخوف ، البالغ من العمر 34 عامًا على الزواج من 3 نساء إحداهن مسلمة الديانة؛ حيث قال إنه يحلم بتزوج المزيد من النساء وإنجاب وما لا يقل عن 50 طفلًا.
عاش سوخوف مع زوجته القانونية ناتاليا سوخوفا لمدة 11 عامًا؛ ليقرر بعدها الزواج من أخريات؛ حيث قالت ناتاليا: ” كنت ضد الفكرة في البداية. لم أكن أتخيل مثل هذا الموقف ، ولكن بعد ذلك غيرت رأيي لأنه أراد فعلاً أن يكون لديه عائلة كبيرة. ”
أما الزوجة الثالثة ” مدينة ” عارض والديها الزواج منه لأنها مسلمة، ولكنها قاومتهما بزعم الحب وتزوجت منه؛ حيث تعيش الأسرة في شقة مكونة من ثلاث غرف ، لكن سوخوف يفكر في البيع لشراء منزل كبير.
ويحوز ” سوخوف ” على غرفة منفصلة وكل مساء يدعو واحدة من زوجاته لقضاء الليلة معه؛ فيما لديه تسعة أطفال حتى الآن، ستة منهم من ناتاليا وثلاثة منهم من آنا، و آنا حامل الآن في الطفل العاشر.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 58 دقيقة
طقعانوف تزوج ثلاثه ويدور الرابعه….؟
إحنا وش همنا… لو جبتو خبر ان حمار القايله جته ضربة شمس كان أهم و أصرف…
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 29 دقيقة
هل الهدف انجاب 50 طفل ولا فيه اهداف اخرى-الله اعلم-لكن المسلمه ظلمت نفسها وخالفت دينها الله يهديها ويسلم على يدها-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 21 دقيقة
مافيها شي
دامك نشيط
عطه بس ولاتبخل على نفسك
شكل ونوع حياتك
وذق أنواع الشوكلاتات
وأضرب في النعمة ليل ونهار
ويازين الحلال
أشتغل بس
خل مبدأك في البيت
وين ماتلاقينا تعامينا😂
في غرفة النوم في السيب فوق السطح تحت الدرج في المطبخ
في الصالة
أبد
أدعس يوحش🤗🤗🤗🤗
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2855 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب …. سخافة ولعب صغار
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2855 ] نشر منذ 14 دقيقة
اكيد عارفين انفسهم من اقصد … طيب