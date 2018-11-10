بالصور.. مسيحي يتزوج مسلمة و2 أخريات ويكشف عقابه لهن عند إزعاجه

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي يدعى إيفان سوخوف ، البالغ من العمر 34 عامًا على الزواج من 3 نساء إحداهن مسلمة الديانة؛ حيث قال إنه يحلم بتزوج المزيد من النساء وإنجاب وما لا يقل عن 50 طفلًا.

عاش سوخوف مع زوجته القانونية ناتاليا سوخوفا لمدة 11 عامًا؛ ليقرر بعدها الزواج من أخريات؛ حيث قالت ناتاليا: ” كنت ضد الفكرة في البداية. لم أكن أتخيل مثل هذا الموقف ، ولكن بعد ذلك غيرت رأيي لأنه أراد فعلاً أن يكون لديه عائلة كبيرة. ”

أما الزوجة الثالثة ” مدينة ” عارض والديها الزواج منه لأنها مسلمة، ولكنها قاومتهما بزعم الحب وتزوجت منه؛ حيث تعيش الأسرة في شقة مكونة من ثلاث غرف ، لكن سوخوف يفكر في البيع لشراء منزل كبير.

ويحوز ” سوخوف ” على غرفة منفصلة وكل مساء يدعو واحدة من زوجاته لقضاء الليلة معه؛ فيما لديه تسعة أطفال حتى الآن، ستة منهم من ناتاليا وثلاثة منهم من آنا، و آنا حامل الآن في الطفل العاشر.