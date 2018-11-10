بالفيديو.. إذا تعرفت على هذه المرأة اتصل بالشرطة فورا

لندن(صدى):

حذرت الشرطة البريطانية من إنتشار عبودية المرأة في المنازل مقابل الإقامة والطعام ، محذرة جميع الأفراد بضرورة مراقبة أي امرأة تظهر من نافذة وهي تنظفها .

وأكدت شرطة مقاطعة سومرست وآفون ، أن المرأة ربما تكون إحدى ضحايا العبودية بمنازل البريطانيين حيث يحتفظ بعض أصحاب المنازل بوثائق وهواتف الضحايا، ولا يمنحونهن أموالاً، ويعملن مقابل الإقامة بالمنزل والحصول على الطعام .

وعن طرق التعرف على الضحايا تقول الشرطة: ستراهن يلقين القمامة أمام المنزل ويدخلن بسرعة أو ينظفن النوافذ ويعملن بجد ولا يخرجن من المنزل ،راقبوهن، وإذا تعرفتم عليهن أبلغوا فورًا.

جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا 5145 تلقت تقريرًا عن نساء وقعن ضحايا للعبودية. وتنتمي النساء إلى نحو 116 جنسية .