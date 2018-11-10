شرطة مكة تضبط مواطنا بعد سلبه مبالغ مالية من مقيم

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت شرطة مكة من ضبط مواطن ثلاثيني انتحل صفة رجل أمن، حيث قام بسلب مقيم مبالغ مالية وجهاز جوال بحي المسفلة.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة مكة بلاغا من مقيم يفيد بأنه تعرض للسلب وسرقة مبالغ مالية وجهاز جوال، من شخص ادعى أنه رجل أمن.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحري والبحث عن المتهم حتى تم التوصل إليه، تبين أنه مواطن يبلغ من العمر 34 عاماً، حتى تم إعداد كمين محكم له، والقبض عليه.

وتابعت أن الجاني تم عرضه في طابور العرض على المجني عليه، وبعد التأكد من كونه المتهم في القضية، صادق بالاعتراف بالجريمة أثناء التحقيق معه.