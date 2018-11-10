الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع حيوية في الحديدة

عدن(صدى):

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع حيوية في مدينة الحديدة فيما يواصل التقدم في عدة أحياء بالمدينة وذلك بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى 22 مايو والذي تحصنت فيه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونشرت فيه العشرات من مسلحيها وقناصيها.

وذكر موقع /سبتمبر نت/ التابع للوزارة أن قوات الجيش استعادت المشفى بعد أن نسفت المليشيا الحوثية أجزاء منه وبسطت سيطرتها على الأحياء المحيطة بالمشفى.

ولقي 25 عنصرا حوثيًا مصرعهم خلال المعارك التي جرت لتحرير المشفى إضافة إلى مقتل 6 قناصين فيما فر العشرات مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.

وفي السياق، أعلنت قوات الجيش اليمنية اقترابها من السيطرة على دوار يمن موبايل ومعسكر الدفاع الساحلي بعد تنفيذ عملية التفاف على مواقع المليشيات هناك.

ونجحت فرق من وحدات الهندسة العسكرية من إبطال عشرات العبوات الناسفة كانت المليشيات الانقلابية قد زرعتها في الاحياء المحيطة بمستشفى ٢٢مايو، بينها عبوات تعمل بالإشعاع والتحكم عن بعد.