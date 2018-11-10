بالفيديو.. لاعب الغرافة غاضبا من طرده: آخر مباراة ألعبها في قطر

محمد السعران(صدى):

أشهر حكم مباراة نادي الغرافة القطري ونظيره قطر، كارتًا أحمرًا في وجه قائد الغرافة الهولندي فيسلي شنايدر؛ لتدخله في كرة عنيفة مع حارس المرمى جاسم الهيل.

وغادر ” شنايدر ” الملعب صارخًا في ثورته العارمة: ” هذه آخر مباراة ألعبها في قطر ” ، فيما تقدّم ناديه الغرافة باستئناف رسمي بعد المواجهة لإسقاط البطاقة.

وتراجع قائد الغرافة بعد الواقعة عن قراره؛ حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” تفاعلت خلال المباراة أثناء سخونة اللحظة التي شهدت حصولي على بطاقة حمراء غير مستحقة ” ؛ حيث تراجع عن قراره.