بالفيديو.. لاعب الغرافة غاضبا من طرده: آخر مباراة ألعبها في قطر
أشهر حكم مباراة نادي الغرافة القطري ونظيره قطر، كارتًا أحمرًا في وجه قائد الغرافة الهولندي فيسلي شنايدر؛ لتدخله في كرة عنيفة مع حارس المرمى جاسم الهيل.
وغادر ” شنايدر ” الملعب صارخًا في ثورته العارمة: ” هذه آخر مباراة ألعبها في قطر ” ، فيما تقدّم ناديه الغرافة باستئناف رسمي بعد المواجهة لإسقاط البطاقة.
وتراجع قائد الغرافة بعد الواقعة عن قراره؛ حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” تفاعلت خلال المباراة أثناء سخونة اللحظة التي شهدت حصولي على بطاقة حمراء غير مستحقة ” ؛ حيث تراجع عن قراره.
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