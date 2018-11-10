دراسة جديدة: الرسوب في اختبار قيادة السيارة دليلا على الذكاء

لندن(صدى):

أوضحت دراسة بريطانية جديدة ، أن الرسوب في اجتياز اختبار قيادة السيارات دليل على ذكاء هذا الشخص ، حيث أنها وجدت أن معظم الأشخاص الذين يرسبون في اختبار قيادة السيارات من أول محاولة حاصلين على مؤهلات علمية جامعية ، وفي المقارنة ينجح معظم الأشخاص الغير مؤهلين للدخول إلى الجامعات في اختبار قيادة السيارات من أول مرة .

وأشارت هذه الدراسة أن الأشخاص الراسبين في اختبار قيادة السيارات يكونوا أكثر ذكاء ولديهم بعض المهارات المميزة ، على الرغم من أنهم فشلوا بأول تجربة من اختبار قيادة السيارة .

وكانت أجرت إحدى شركات التأمين بحثاً وصل إلى 1,564 شخص يحملون رخص قيادة السيارات في بريطانيا ، وبالاعتماد لما نشرته الدراسة البريطانية أن 59% من الذين أجريت عليهم الدراسة لم يحصلوا على رخصة القيادة من أول مرة ، وتضمنت هذه النسبة 51% من الأشخاص الحاصلين على دراسات علمية عليا .

كما أظهرت الدرسة إلى أن 6 من بين 10 أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية اجتازوا اختبار القيادة بنجاح من أول مرة ، فيما وصلت نسبة الحاصلين على رخصة قيادة للأشخاص الواشكين على إنهاء دراستهم الجامعية إلى 48% ، ووصلت النسبة إلى الاشخاص الذين تخرجوا من الجامعات إلى 47% .