اختراق 677 ألف موقع لسرقة البيتكوين
اكتشف الباحث الأمني ماثيو فاو تعرض واحدة من أكبر منصات وخدمات تحليلات الويب للإختراق من أجل الحصول على ” البيتكوين ” ، من مستخدمي منصة التبادل Gate.io
وتفصيلاً فقد أدخل المخترقون تعليمات خبيثة في ملفات جافا الخاصة بالمنصة لسرقة أي معاملات تتم عبر ” البيتكوين ” ، عبر المنصة .
وقد أدى هذا الهجوم إلى نشر البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع ويب حيث استبدلت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة أي عنوان بيتكوين يتم إدخاله في الصفحة بآخر يسيطر عليه الهاكرز .
وأكد الخبير الأمني أنه من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38003 ] نشر منذ 47 دقيقة
مال سايب😉
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5303 ] نشر منذ 42 دقيقة
اموال الهواء ذهبت في الهواء