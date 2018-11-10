اختراق 677 ألف موقع لسرقة البيتكوين

وكالات(صدى):

اكتشف الباحث الأمني ماثيو فاو تعرض واحدة من أكبر منصات وخدمات تحليلات الويب للإختراق من أجل الحصول على ” البيتكوين ” ، من مستخدمي منصة التبادل Gate.io

وتفصيلاً فقد أدخل المخترقون تعليمات خبيثة في ملفات جافا الخاصة بالمنصة لسرقة أي معاملات تتم عبر ” البيتكوين ” ، عبر المنصة .

وقد أدى هذا الهجوم إلى نشر البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع ويب حيث استبدلت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة أي عنوان بيتكوين يتم إدخاله في الصفحة بآخر يسيطر عليه الهاكرز .

وأكد الخبير الأمني أنه من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية