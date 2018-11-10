” السبهان ” يكشف سر الصورة الباسمة لولي العهد بمنزله

علي العنزي(صدى):

أوضح العقيد المتقاعد سلمان بن فهد العبد الكريم السبهان، قصة الصورة الباسمة التي تم التقاطها له في منزله مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمدينة حائل؛ حيث كانت الصورة عفوية، وأظهرت جانبًا كبيرًا من الود والتواضع لولي العهد.

وأوضح ” السبهان ” أنه التقطها المصور أثناء استئذانه الأمير محمد بأن يلقي ابنه ماجد قصيدة بين يديه؛ لافتًا إلى أن مجموعة من الأقارب كانوا أمام ولي العهد، ” فاستخدمت الإشارة ليشاهد نجلي من بينهم ” .

وفي السياق نفسه، أكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمنزل والده فهد بن عبد الكريم السبهان عميد أسرة آل سبهان بحائل، أظهرت تلاحمًا كبيرًا بين القيادة والمواطنين؛ مشيرًا إلى أن القصيدة التي ألقاها ابنه ووصولها إلى هذا الانتشار الكبير على مواقع التواصل تعكس التواضع واللطف الكبير من ولي العهد.