بالفيديو.. ميشيل أوباما تكشف عن سبب كراهيتها لترامب.. والأخير يرد

واشنطن(صدى):

كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن سر كراهيتها للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضافت أوباما، قائلة: ” لن تسامح أبدا ترامب، بسبب الشائعات التي نشرها حول زوجها باراك، وشكك فيها بشرعية شهادة ميلاد الرئيس السابق ” ، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات المجنونة، تخفي تعصبا كبيرا وخطيرا.

وتابعت أوباما: ” ماذا لو قام شخص غير مسؤول بحمل بندقية والتوجه إلى البيت الأبيض بعد سماعه لمثل هذه التصريحات ” ، لافتة إلى أن ترامب عرض سلامة عائلتها للخطر ” ولذا لن أسامحه أبدا “.

ومن جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما قالته ميشيل أوباما، قائلا: ” لقد تحدثت عن السلامة، ولكن ما فعله زوجها بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن بالنسبة لك أنت وأنتم ” .