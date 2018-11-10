بالفيديو.. ميشيل أوباما تكشف عن سبب كراهيتها لترامب.. والأخير يرد
كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن سر كراهيتها للرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأضافت أوباما، قائلة: ” لن تسامح أبدا ترامب، بسبب الشائعات التي نشرها حول زوجها باراك، وشكك فيها بشرعية شهادة ميلاد الرئيس السابق ” ، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات المجنونة، تخفي تعصبا كبيرا وخطيرا.
وتابعت أوباما: ” ماذا لو قام شخص غير مسؤول بحمل بندقية والتوجه إلى البيت الأبيض بعد سماعه لمثل هذه التصريحات ” ، لافتة إلى أن ترامب عرض سلامة عائلتها للخطر ” ولذا لن أسامحه أبدا “.
ومن جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما قالته ميشيل أوباما، قائلا: ” لقد تحدثت عن السلامة، ولكن ما فعله زوجها بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن بالنسبة لك أنت وأنتم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38003 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههه هههههههههههه
طير أم جبهتها💣💥🤕
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38003 ] نشر منذ 45 دقيقة
تشبهه وعد🤔
معالي الوزير نحول[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 41 دقيقة
ذكرتني ميشيل اوباما بقطر كل شويه تتشكى من جيرانها بسبب تصرفاتها السيئه معهم هل الفت كتاب ام جعلته كل تشكي من العجوز الاشهب المشكله هذى الرئيس ما بينقل معلومه الا من الاستخبارات
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5303 ] نشر منذ 38 دقيقة
انت ياميشيل وزوجك البومه-من اقام قائمة ايران وجعل لها برنامج نووي حتى اوروبا متمسكه به بعد ان نقضه ترامب-فلوس ايران هيا من جعلت منك ومن بومتك متحدثين عن الحب والكراهييه-وكرهك لترامب طبيعي –