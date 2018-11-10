” الجدعان ” يناقش تعديلات قانون الجمارك بحضور لجنة مختصة من ” التعاون الخليجي “

الرياض(صدى):

ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت الشقيقة عددا من المحاور الإقتصادية الهامة ، وتعديلات قانون الجمارك الموحد بدول المجلس ، بالإضافة إلى إختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر بطلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية .

جدير بالذكر أن وزير المالية محمد الجدعان رأس وفد المملكة المشارك في الإجتماع مع عدد من المسئولين والمختصين بالوزارة ، وهيئة الزكاه ، والجمارك، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني .