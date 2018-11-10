بأحدث الطرق.. إنشاء ملعب مشترك بين ميلان وإنتر

ماجد محمد(صدى):

اتفق فريقا إيه سي ميلان وإنتر ميلان، على إنشاء ملعب مشترك حديث ومبتكر؛ حيث كشف كلاهما عن رغبتهما في بدء المشروع سريعًا وتقديم ملعب حديث للجماهير في أقصر وقت ممكن.

ومن جانبه، أوضح نادي ميلان في بيان له: ” وقع كلا من ناديي إيه سي ميلان وإنتر ميلان اتفاقًا حول العمل سويًا في مشروع بناء ملعب حديث ومبتكر ” ، مضيفًا أنهم: ” يدرسون مجموعة من الخيارات الممكنة بما فيها إعادة تصميم سان سيرو، وبالفعل بدآ أنشطة تحليل البدائل المختلفة من خلال تشكيل مجموعة عمل. ”

ويستخدم الناديان حاليًا ” سان سيرو ” وهو أكبر ملعب في إيطاليا، إذ يحتوي على أكثر من 80 ألف مقعد، واستضاف طوال تاريخه أربعة نهائيات لدوري أبطال أوروبا، وكانت آخر بطولة هي التي توج فيها ريال مدريد باللقب الحادي عشر في تاريخه.