مواجهة صعبة بين بوكا وريفر في نهائي كوبا ليبرتادوريس

نواف السالم(صدى):

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت، اليوم السبت، في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ونجح الفريق الأزرق الذهبي في الحصول على المركز الثاني برصيد 9 نقاطٍ ووصل لدور الـ16، والذي واجه فيه ليبرتاد وتخطاه بمجموع نتائج (6-2)، وفي ربع النهائي قابل كروزيرو وانتصر عليه بنتيجة (3-1) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه بوكا جونيورز بالميراس في نصف النهائي وتخطاه بإجمالي نتائج (4-2).

وبدأ ريفر بليت طريقه في كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم من دور المجموعات أيضاً، ووقع في المجموعة الرابعة التي ضمت فلامينغو وسانتا في وإيميليس، ونجح في تصدرها برصيد 12 نقطى فعبر لدور الـ16.

وكان “الباندا” على موعدٍ مع مواجهة أرجنتينية خالصة في ثمن النهائي ضد راسينغ، نجح في تخطيها في الإياب بالفوز بثلاثية نظيفة، وثم أُعيدت الكرة في ربع النهائي وقابل أصحاب القمصان البيضاء إندبيندينتي الأرجنتيني، ونجحوا في تخطيهم في الإياب أيضاً بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفي نصف النهائي، قابل ريفر بليت غريميو الذي فاز في الذهاب بهدفٍ نظيف، وكان متعادلاً حتى الدقائق الأخيرة في الإياب بهدفٍ لمثله، لكن “الغاليناس” أضافوا الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة وخطفوا بطاقة العبور للنهائي بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.