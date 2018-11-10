بايرن ميونخ يحلم بضم كليان مبابي مقابل أي مبلغ

طلال الغامدي(صدى):

في الوقت الذي يبحث فيه بايرن ميونخ عن خليفة لهدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي تقدم في السن ، أكد أولي هونيس رئيس النادي عن حلمه بالتعاقد مع كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا .

وبحسب صحيفة ” بيلد ” فإن إدارة ميونخ توافق على التعاقد معه مقابل أي مبلغ بينما يرفض الشاب المعجزة عرض ميونخ .

ودخل اللاعب الصراع مع باريس سان جيرمان وريال مدريد لكن الفريق الألماني انسحب بسبب رغبة اللاعب في اللعب لأحد الفريقين الإسباني والفرنسي .

واختار كليان مبابي باريس سان جيرمان ، حيث انتقل لصفوفه معارًا صيف 2017 مع خيار إلزامي بشراء عقده مقابل 180 مليون يورو .