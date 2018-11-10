بدعم المملكة.. ” رؤية ” يعمل على جمع 4 مليارات دولار

عادل الحربي (صدى):

يعمل صندوق رؤية، التابع لمجموعة سوفت بنك والمدعوم من المملكة، على جمع 4 مليارات دولار، للمساعدة في تمويل عمليات استحواذ، وفوض جولدمان ساكس وميزوهو للعمل على الصفقة، وهي أول اختبار لشهية مستثمري أسواق الدين تجاه صندوق التكنولوجيا.

وفي السياق نفسه، أصبح صندوق رؤية، البالغة قيمته 98 مليار دولار، إحدى آليات التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في العالم، بينما قدمت السعودية 45 مليار دولار للصندوق؛ فيما جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 11 مليار دولار في مسعى لتعزيز قدرته على تمويل خطط التحول الاقتصادي للمملكة.