إيسكو يعود خطوات للوراء مع سولاري في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

عاد لاعب وسط ريال مدريد إيسكو ألاركون لدكة البدلاء من جديد بعدما ودعها منذ أواخر الموسم الماضي وبدايات الموسم الجاري قبل قدوم المدير الفني المؤقت لريال مدريد سنتياجو سولاري الذي يفضل أسماء أخرى على اللاعب الدولي الاسباني حاليا.

وعانى ايسكو منذ انتقاله الى ريال مدريد عام ٢٠١٣ من تجاهل المدربين له وعدم الاعتماد عليه اساسيا في مباريات الفريق اذ اقتصر دوره على تعويض غياب اللاعبين المصابين مثل كريستيانو رونالدو زميله السابق، وجاريث بيل.

وتباينت مشاركات ايسكو مع ريال مدريد بدءا من فترة المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي مرورا برافا بينيتيز الذي وثق فيه لدرجة كبيرة، حتى زين الدين زيدان الذي شهدت علاقته باللاعب تقلبات عدة كاد أن يرحل بسببها بعد منافسات كأس العالم للاندية ٢٠١٦، قبل أن يتمسك به زيدان ويعتمد عليه قبل رحيل المدرب الفرنسي عن مدريد بنهاية الموسم الماضي الذي ساهم فيه ايسكو في تتويج الريال بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.