بالصور.. سيول الأردن تغرق 10 أشخاص والحكومة تفتح المدراس كمراكز إيواء

عمان(صدى):

حذرت الحكومة الأردنية من سوء الحالة الجوية السائدة والتي ستزداد صعوبة مع منتصف الليلة وغداَ الأحد ، مطالبة جميع القاطنين من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول بإخلاء منازلهم وسرعة التوجه للمدارس القريبة التي تم فتحها كمراكز إيواء نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .

من ناحية أخري أعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، عن ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية السائدة إلى 10 وفيات منهم أشخاص بمنطقة الوالة في مادبا وواحدة في محافظة معان، و4 في منطقة ضبعة، وغطاس استشهد خلال عمليات البحث والانقاذ.

كما تم وقف جميع الرحلات الى المناطق السياحية والاثرية بسبب الحالة الجوية غير المستقرة. فيما تستمر عمليات الإنقاذ لإخراج المواطنين المحاصرين وتسيير السيارات العالقة على الطريق الصحراوي.