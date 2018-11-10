تركي الفيصل: قضاء المملكة مدعاة للفخر.. ولن يُقبل بتحقيق دولي في قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن المملكة لن تقبل إطلاقًا بتحقيق دولي مستقل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وشدد في كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، على أن المملكة العربية السعودية تمتلك نظامًا قضائيًا مدعاة للفخر.