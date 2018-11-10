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تركي الفيصل: قضاء المملكة مدعاة للفخر.. ولن يُقبل بتحقيق دولي في قضية خاشقجي

تركي الفيصل: قضاء المملكة مدعاة للفخر.. ولن يُقبل بتحقيق دولي في قضية خاشقجي
نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن المملكة لن تقبل إطلاقًا بتحقيق دولي مستقل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وشدد في كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، على أن المملكة العربية السعودية تمتلك نظامًا قضائيًا مدعاة للفخر.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعزكم

ويحفظكم

[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 3 ساعات

انا اشوف تركي الفيصل قايم بمقام وزير الخارجية عادل الجبير

[ عدد التعليقات: 2801 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح لسانك , واي مطالبة بتحقيق دولي في هذه القضية هو بمثابة تدخل سافر في شئون المملكة الداخلية , خلهم يشربون من البحر فهؤلاء الافاقين مدعي الحرية والديموقراطية الكاذبة ليسو اهلا للثقة فهم قتلو الاف من البشر ولا زالو تحت راية زائفة وهم من يدعم اولئك الامعات والمنشقين ويوفرون لهم الوسائل لضرب بلدانهم والاضرار بمصالحها

[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 42 دقيقة

ياالي متسمي بمسى سرحاني
ترى شعب المملكة صغيرهم وكبيرهم
الطارف فيهم وسط
إذا ماعندك خبر
كلنا نمثل البلد
وكلنا نتكلم بلسان واحد
أدري أن هل الكلام بيوجع راسك ويحرمك النوم
لكنها الحقيقة🇸🇦👍

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