تركي الفيصل: قضاء المملكة مدعاة للفخر.. ولن يُقبل بتحقيق دولي في قضية خاشقجي
أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن المملكة لن تقبل إطلاقًا بتحقيق دولي مستقل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.
وشدد في كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، على أن المملكة العربية السعودية تمتلك نظامًا قضائيًا مدعاة للفخر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 3 ساعات
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
qlq[ عدد التعليقات: 4245 ] نشر منذ 3 ساعات
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الله يعزكم
ويحفظكم
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اشوف تركي الفيصل قايم بمقام وزير الخارجية عادل الجبير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2801 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك , واي مطالبة بتحقيق دولي في هذه القضية هو بمثابة تدخل سافر في شئون المملكة الداخلية , خلهم يشربون من البحر فهؤلاء الافاقين مدعي الحرية والديموقراطية الكاذبة ليسو اهلا للثقة فهم قتلو الاف من البشر ولا زالو تحت راية زائفة وهم من يدعم اولئك الامعات والمنشقين ويوفرون لهم الوسائل لضرب بلدانهم والاضرار بمصالحها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياالي متسمي بمسى سرحاني
ترى شعب المملكة صغيرهم وكبيرهم
الطارف فيهم وسط
إذا ماعندك خبر
كلنا نمثل البلد
وكلنا نتكلم بلسان واحد
أدري أن هل الكلام بيوجع راسك ويحرمك النوم
لكنها الحقيقة🇸🇦👍