الرئيس اليمني يعين سفيرا جديدا لبلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

عدن(صدى):

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً رئاسيًا بتعيين السفير عبدالله علي فضل السعدي مندوباً جديداً لبلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن السعدي كان قد عمل سفيراً لليمن في تركيا خلفا للسفير أحمد عوض بن مبارك، السفير اليمني، في واشنطن والذي كان قد صدر قرار بتعيينه في مايو من العام الجاري، وإلى جانب وظيفته، مندوبا دائما لليمن في الأمم المتحدة خلفا للسفير خالد اليماني الذي يشغل حاليا حقيبة الخارجية في الحكومة اليمنية.