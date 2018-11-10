بعد تعافيه.. تامر حسني يستأنف نشاطه الفني بحفل الجامعة الأمريكية

القاهرة(صدى):

استأنف الفنان المصري تامر حسني نشاطه بحفل جديد استقبلته الجامعة الامريكية في القاهرة امس الجمعة.

وكان حسني قد توقف عن ممارسة أي نشاط فني خلال الفترة الاخيرة اذ تواجد في الولايات المتحدة للخضوع للعلاج بعد تعرضه لازمة صحية اصابت احباله الصوتية.

وشهد الحفل الذي بدا باشتباك بين الصحفيين المكلفين بالتغطية الاعلامية ورجال الامن، تواجد عدد من الفنانين المقربين من تامر ، وابرزهم ماجد المصري الذي حرص على تهنئته بالعودة للغناء والحفلات الخارجية من جديد بعد تعافيه.

وانتقى تامر حسني مجموعة من اغانية المميزة لتقديمها لجمهوره بالجامعة الامريكية ابرزها “عيش بشوقك”، و “كفاياك أعذار” و”ناسيني ليه” و”100 وش” و “أخيراً”.