بعد خسارة نهائي أفريقيا.. حقيقة رحيل مدرب الأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

كشف محمد يوسف المدرب العام في النادي الأهلي المصري، حقيقة استقالة المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ مؤكدًا أن كارتيرون لم يقدم اعتذاره عن عدم تدريب الأحمر بعد السقوط أمام الترجي.

وفي السياق نفسه، قال ” يوسف ” موضحًا: ” تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ، قلت للصحفيين إن كارتيرون اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي، ولكنهم فسروا ذلك بأنها استقالة ” ، مضيفًا: ” أبارك للترجي التتويج باللقب، ولكننا عشنا أجواء صعبة قبل المباراة. ”

استطرد مدرب عام الأهلي المصري: ” حافلة الفريق تعرضت لهجوم قبل مباراة رادس، وعانينا الإرهاب هنا في تونس بشكل لم نعتد عليه ” ، متابعًا: ” تعرضنا لعقوبات شديدة ومغلظة من الاتحاد الأفريقي قبل مباراة العودة، ولكن ما زال الأهلي سيد القارة، نظرًا لتتويجه بـ٨ بطولات قارية وهناك فارق كبير بينه وبين كل الفرق. “