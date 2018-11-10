” مدني الشرقية ” يكشف حقيقة توجه فرقة بالخفجي للكويت

نايف السالم(صدى):

كشف الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، حقيقة توجه فرقة من الدفاع المدني بالخفجي إلى دولة الكويت جرّاء السيول القوية التي تعرضت لها.

وأكد ” مدني الشرقية ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، على عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجه فرقة من الدفاع المدني بالخفجي إلى دولة الكويت؛ لدعم ومساندة زملاءهم بالدفاع المدني الكويتي.

وأوضح ” مدني الشرقية ” أن الدفاع المدني بالمملكة لم يتلق أي طلب للمساندة في ضوء خطط الدعم والإسناد بين السعودية والكويت الشقيق، وأن الدفاع المدني الكويتي يملك قدرات متقدمة للتعامل مع الحالات الماطرة التي تشهدها الكويت.