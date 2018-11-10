بالصور.. بوادر الحب والإنسجام تجمع بطلي أفلام ” هاري بوتر “

لندن(صدى):

أثارت صور حديثة نشرها الثنائي العالمي ” إيما واتسون ” وزميلها الممثل البريطاني الشاب ” جيم فالتون ” والذين جسدا أحدث شخصيتين في سلسلة ” هاري بوتر ” ، حديث وسائل الإعلام والجماهير عن علاقة رومانسية تجمعهما بعدما ظهرت بوادر الإنسجام والحب في صور شخصية لهما .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، فقد ظهرت ” واتسون ” صاحبة شخصية ” هرميون جرينجر ” ، وعدوها في أحداث الرواية، “فالون” الذي أدى شخصية ” دراكو مالفوي ” في صور عاطفية على شاطئ لوس أنجلوس .

وكان الثنائي التقيا لأول مرة عام 2001 حيث شاركا في بطولة الجزء الأول من سلسلة ” هاري بوتر ” ، قبل أن ينطلقا في سلسلتهما السينمائية الشهيرة والتي حصدت شهرة عالمية لمدة تقارب عشر سنوات.