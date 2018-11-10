بالصور.. بوادر الحب والإنسجام تجمع بطلي أفلام ” هاري بوتر “
أثارت صور حديثة نشرها الثنائي العالمي ” إيما واتسون ” وزميلها الممثل البريطاني الشاب ” جيم فالتون ” والذين جسدا أحدث شخصيتين في سلسلة ” هاري بوتر ” ، حديث وسائل الإعلام والجماهير عن علاقة رومانسية تجمعهما بعدما ظهرت بوادر الإنسجام والحب في صور شخصية لهما .
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، فقد ظهرت ” واتسون ” صاحبة شخصية ” هرميون جرينجر ” ، وعدوها في أحداث الرواية، “فالون” الذي أدى شخصية ” دراكو مالفوي ” في صور عاطفية على شاطئ لوس أنجلوس .
وكان الثنائي التقيا لأول مرة عام 2001 حيث شاركا في بطولة الجزء الأول من سلسلة ” هاري بوتر ” ، قبل أن ينطلقا في سلسلتهما السينمائية الشهيرة والتي حصدت شهرة عالمية لمدة تقارب عشر سنوات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 3 ساعات
تعلمت من الافلام الهندية
أن البطل عندما يضربوه عشرة اشخاص لا يتألم
لكنه يتألم عندما حبيبته تنظف له الجرح
كم أنت نفر كذاب ياصديق😅😅