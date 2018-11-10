للفتيات.. 3 أشياء واجهيها أثناء التخطيط لزفافك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إنّ اتخاذ قرارات الزفاف الرئيسية ، بالنسبة للعديد من العرائس ، وتحديد ما يندرج على قائمة المهام النهائية ، وإعداد الميزانية التي يمكن أن تصل إلى اليوم الكبير ، قد يبدو أزمة وقت تعادل العمل بدوام جزئي.

ولمساعدتكِ على الاستعداد، كشف خبراء العلاقات الزوجية عن أهمّ 3 أشياء ستسوء أثناء التخطيط لحفل الزفاف ، وكيفية منع حدوثها.

1- إنفاق الكثير من المال

حتى إن كنتِ مصمّمة على ضبط مقدار الإنفاق ، من دون الالتزام بـ الميزانية، والتأكد أسبوعيًّا من مقدار المال في في حساب التوفير الخاص بكِ، فستجدين إسرافًا في النفقات.

إذا أردتِ الحرص على السيطرة على الشؤون المالية لـ حفل الزفاف ، حدّدي الميزانية في وقت مبكّر ، واتركي “صندوق الطوارئ” لآخر دقيقة.

2- وجود الاعتراضات

سيقدّم لكِ الكثير من الآراء (من عائلتكِ وأصدقائكِ إلى خطيبكِ) حول ما يجب أن يكون لديكِ في حفل الزفاف، ما هو مبتذل ، ومن يجب إدراجه في قائمة المدعوين، حتى لو كنتِ بالكاد تعرفينها في حياتِك.

اجلسي مع خطيبكِ في وقت مبكّر لاتخاذ قرارات الزفاف الرئيسية، وقوما بإعداد قائمة بالأشياء الخمسة التي ستقبلون آراء خارجية بشأنها.

بهذه الطريقة ، لن يتم إعطاء تعليقات حول أمور الزفاف التي اتخذتِها بالفعل.

3- فقدان وجهة النظر

مع كل التخطيط لحفل الزفاف ، واتخاذ القرارات ، والمال المنفَق ، من السهل أن تفقدي منظوركِ بشأن سبب زواجكِ في المقام الأول.

عندما بدأ الانحراف عن المسار ، فكري في قائمة عرسكِ المكتظة بالعناصر التي لا تهتمين بها، أو أمور تقومين بها لأسباب خاطئة، أو أنكِ تستبعدين السبب الرئيسي الذي يجعل الضيوف يأتون للاحتفال بيومكما المميز ، وهو لكِ.