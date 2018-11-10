للفتيات.. 3 أشياء واجهيها أثناء التخطيط لزفافك
إنّ اتخاذ قرارات الزفاف الرئيسية ، بالنسبة للعديد من العرائس ، وتحديد ما يندرج على قائمة المهام النهائية ، وإعداد الميزانية التي يمكن أن تصل إلى اليوم الكبير ، قد يبدو أزمة وقت تعادل العمل بدوام جزئي.
ولمساعدتكِ على الاستعداد، كشف خبراء العلاقات الزوجية عن أهمّ 3 أشياء ستسوء أثناء التخطيط لحفل الزفاف ، وكيفية منع حدوثها.
1- إنفاق الكثير من المال
حتى إن كنتِ مصمّمة على ضبط مقدار الإنفاق ، من دون الالتزام بـ الميزانية، والتأكد أسبوعيًّا من مقدار المال في في حساب التوفير الخاص بكِ، فستجدين إسرافًا في النفقات.
إذا أردتِ الحرص على السيطرة على الشؤون المالية لـ حفل الزفاف ، حدّدي الميزانية في وقت مبكّر ، واتركي “صندوق الطوارئ” لآخر دقيقة.
2- وجود الاعتراضات
سيقدّم لكِ الكثير من الآراء (من عائلتكِ وأصدقائكِ إلى خطيبكِ) حول ما يجب أن يكون لديكِ في حفل الزفاف، ما هو مبتذل ، ومن يجب إدراجه في قائمة المدعوين، حتى لو كنتِ بالكاد تعرفينها في حياتِك.
اجلسي مع خطيبكِ في وقت مبكّر لاتخاذ قرارات الزفاف الرئيسية، وقوما بإعداد قائمة بالأشياء الخمسة التي ستقبلون آراء خارجية بشأنها.
بهذه الطريقة ، لن يتم إعطاء تعليقات حول أمور الزفاف التي اتخذتِها بالفعل.
3- فقدان وجهة النظر
مع كل التخطيط لحفل الزفاف ، واتخاذ القرارات ، والمال المنفَق ، من السهل أن تفقدي منظوركِ بشأن سبب زواجكِ في المقام الأول.
عندما بدأ الانحراف عن المسار ، فكري في قائمة عرسكِ المكتظة بالعناصر التي لا تهتمين بها، أو أمور تقومين بها لأسباب خاطئة، أو أنكِ تستبعدين السبب الرئيسي الذي يجعل الضيوف يأتون للاحتفال بيومكما المميز ، وهو لكِ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38011 ] نشر منذ 3 ساعات
البنات ذكيات ماينخاف عليهن
واحد يقول :
صحيت الصبح *لقيت زوجتي* تقول هات 600 ريال طلبوها *من أبنك* للمدرسة علشان يجمعوا تبرعات قبل رمضان للفقراء والمساكين .
*قال* : عطيتها 600
*جاء ابني* بعد الظهر حضني وسلم علي وقال *شكرا يا بابا* على ال 300 ريال الي *ساهمنا بها للفقراء والمساكين*
*عرفت أنها* لهطت 300 .. حسبي الله ونعم الوكيل
واليوم الثاني جت رسالة *من المدرسة* شكر وعرفان لتبرعكم بمبلغ 100ريال للفقراء والمساكين
هنا عرفت ان الفساد ضرب الأساسات كلها 😂
😂🤣😂🤣😂🤣
مود[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد ذكيات اسم الله عليهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 54 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 39 دقيقة
البنات يخططن من قبل مايجي العريس عارفين اللي يبونه واللي مايبونه -وتحصل عندها نوته في ذهنها تسجل فيها كل ايجابيات وسلبيات الزواجات التي حضرتها من قبل-