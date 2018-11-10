تفاعل جمهور بلقيس مع صورة جديدة لطفلها الأول

فهمي محمد(صدى):

نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، لاقت معها تفاعلا كبيرا من جانب متابعيها والمعجبين.

الصورة الجديدة التي نشرتها بلقيس تجمعها بمولودها الجديد تركي بن سلطان الذي يبلغ من العمر نحو ٦ أشهر، وهي الصورة الاولى معه منذ ظهوهما معا في كليب اهلا ماما الذي عبرت فيه بلقيس من قبل عن فرحتها باستقبال طفلها الأول.

وفي سياق اخر، تستعد بلقيس للمشاركة في احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني يوم 22 نوفمبر المُقبل، وطرحت تذاكر حفلها بالفعل والتي تتراوح اسعارها ما بين ١٠ و ٣٥ ريالا عمانيا، بينما يصل سعر تذكرة VIP إلى ٧٠ ريالا عمانيا.