بالصور.. سر ارتداء عمرو دياب لخاتم في يده اليمنى

القاهرة(صدى):

كشفت مجموعة من الصور عن ارتداء الفنان المصري عمرو دياب، لخاتم في يده اليمنى أثناء إحياءه أحد الأفراح في الفترة الأخيرة؛ حيث أثار ظهور الخاتم الجدل والتكهنات بين نشطاء التواصل الاجتماعي من محبي المطرب المصري.

ورجح بعض المتابعين أنه من المحتمل أن يكون سبب ارتدائه للدبلة هو أنه قام بخطبة الفنانة دينا الشربيني، في سرية حيث إنه لن يعلن أي شيء يخص علاقتهم وكل ما يقال عنهم لا يخرج عن إطار التوقعات.

ومن الجدير بالذكر، أنه انتشرت الكثير من الأقاويل بوجود علاقة حب بين الفنانة المصرية دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب ليكشف عنها الأخير خلال حفل له من خلال الغناء لها ودعوتها للظهور على المسرح؛ فيما تعد آخر أعماله ألبوم ” كل حياتي” ، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.