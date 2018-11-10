” العمل ” تواصل توطين المهن بثلاثة أنشطة جديدة

علي القحطاني (صدى):

واصلت وزارة العمل جهودها في توطين السعودين بالوظائف المختلفة وبدأت منذ أمس الجمعة توطين المهن بمنافذ بيع الأجهزة الالكترونية.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في العمل على اتجاهين، هما التفتيش المتواصل لمراقبة تنفيذ تعليمات التوطين، وكذلك. توسيع مجالات التوطين لتشمل جميع الأنشطة.

وكشفت الوزارة أنها ستعمل في المرحلة المقبلة على توطين المهن في منافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الاعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات إضافة إلى محلات ببع السجاد بأنواعه كافة.

وكانت الوزارة قد بدأت، الجمعة، توطين العمل بمحلات بيع الساعات، ومحلات بيع النظارات أيضا.