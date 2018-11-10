” العمل ” تواصل توطين المهن بثلاثة أنشطة جديدة
واصلت وزارة العمل جهودها في توطين السعودين بالوظائف المختلفة وبدأت منذ أمس الجمعة توطين المهن بمنافذ بيع الأجهزة الالكترونية.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في العمل على اتجاهين، هما التفتيش المتواصل لمراقبة تنفيذ تعليمات التوطين، وكذلك. توسيع مجالات التوطين لتشمل جميع الأنشطة.
وكشفت الوزارة أنها ستعمل في المرحلة المقبلة على توطين المهن في منافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الاعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات إضافة إلى محلات ببع السجاد بأنواعه كافة.
وكانت الوزارة قد بدأت، الجمعة، توطين العمل بمحلات بيع الساعات، ومحلات بيع النظارات أيضا.
عطيه المالكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكلام رائع جدا ولكن اتمنى ان تكون افعال وزارة العمل على قد افعلها فكما يعلم الجميل انه تم سعودة اغلب المحلات ولكن لازال العماله تعمل بها وذلك لعدم تكثيف الجولات حلقة الخضار لازال العماله متواجدين ومذلك مسلتزمات الرجالية مازال متواجدبن العماله ولكن اتمنى الجديه منهم حتى تتحقق الرؤيه كامله وتقل البطاله وحسب وجهة ولي العهد بان البطاله سوف تكون في 2030 7% واتمنى من كل الجهات ذات الصله السعي لتحيق ذلك
مواطن123456[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
جميع ما تم تطبيق السعوده من وزارة العمل لم يتم سعودته الذهب اكثر من 8 سنوات لم يتم سعودته
المشكله ليست فى الانظمه
المشكله فى من يتابعون تطبيق الانظمه
يجب ان تكون عليهم جهة رقابيه للابتعاد عن الفساد والتستر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34253 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب