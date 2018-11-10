إنهاء تكليف قيادة المدارس الأهلية والعالمية.. وهذه التفاصيل

نايف السالم(صدى):

قررت وزارة التعليم وقف تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حسابها بنهاية العام الدراسي الحالي والبدء في إنهاء تكليف القيادات الحالية وتعيينهم على حساب المستثمرين في القطاع بشكل تدريجي بنهاية العام الدراسي الحالي.

ويشمل القرار إيقاف تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة على ملاك الوزارة اعتباراً من العام الدراسي القادم لجميع المراحل الدراسية .

كما شمل القرار إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس للمرحلة الثانوية المكلفين على حساب الوزارة بنهاية العام الدراسي 1441 /1442 هـ على أن يتم تكليف قائدي وقائدات المدارس على حساب المالك أو المالكة اعتباراً من العام الدراسي 1442/ 1443هـ.

وشمل القرار إمكان أن يتولى مالك أو مالكة المدرسة قيادتها إذا كان سعودي الجنسية ، وتتوفر فيها شروط القيادة بالإضافة إلى تفرغه التام لها ووجوده الدائم في المقر .