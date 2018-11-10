الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهر

وكالات(صدى):

انخفض الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوياته في شهر مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعدما أكد البنك المركزي الأمريكي على موقفه بخصوص تشديد السياسة النقدية، وهو ما يؤثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وأبقى الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس الماضي، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، في الوقت الذي أشار فيه إلى قوة الاقتصاد الذي لم يشوبه سوى تراجع في نمو استثمار الشركات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1207.78 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر البالغ 1206.13 دولار للأونصة.

ويتجه المعدن الأصفر إلى إنهاء الأسبوع على هبوط بنسبة 2%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 16.5 دولار أو 1.35% ليبلغ عند التسوية 1208.60 دولار للأونصة.