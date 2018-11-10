” أرامكو ” تبدأ برنامجا بحثيا لتحسين الوقود والمحركات

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة ” أرامكو السعودية ” أمس الجمعة، عن البدء في برنامج بحثي يهدف إلى تحسين الوقود والمحركات والعوادم باستخدام تقنيات ما بعد المعالجة، وذلك بالاشتراك مع عددًا من الجهات الصينية تشمل جامعة تسينجهوا، وشركة فاو جيهفانج ووشى لمحركات الديزل، وشركة شاندونج تشامبرود للبتروكيميائيات.

وأوضحت ” أرامكو ” أنه سيتم طرح تركيبات وقود جديدة تدعم تقنيتها الرائدة للاشتعال بضغط البنزين، كما ستعمل على تطوير تقنيات احتجاز الكربون بشكل متحرك لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؛ حيث يتماشى هذا التعاون مع إستراتيجيات الشركاء لإيجاد حلول مبتكرة وواقعية لتقليل انبعاثات الكربون، وفي الوقت نفسه، تصميم محركات أكثر كفاءة وموثوقية، وأداء أفضل للوقود.

ومن الجدير بالذكر، أنه تعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها شركة طاقة كبرى، وشركة تصنيع محركات، وشركة بتروكيميائيات، وجامعة عريقة، للعمل بشكل جماعي لتطوير تقنيات متطورة للوقود والمحركات لتقليل الانبعاثات، وذلك لتطوير تقنيات للمحركات والوقود ذات انبعاثات منخفضة للغاية التي من شأنها أن تواكب اللوائح المستقبلية الأكثر صرامة بشأن الانبعاثات.