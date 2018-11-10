انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المعروض العالمي

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط نحو 1% مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين من أن يتباطأ الطلب على النفط، وسجل الخام الأمريكي أطول موجة من الخسائر اليومية منذ عام 1984.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أبريل وهبط نحو 20% منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات في بداية أكتوبر.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7% لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6% على مدى الأسبوع وأكثر من 15% هذا الربع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها منذ يوليو/تموز 1984، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وهبطت عقود الخام الأمريكي 48 سنتا أو 0.8% لتنهي الجلسة عند 60.19 دولار للبرميل، بعدما نزلت عن 60 دولارا للبرميل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.