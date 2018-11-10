بعد قرار وقف أمريكا تزويد طائرات التحالف العربي بالوقود..هذه قدرات التحالف الذاتية

فهمي محمد (صدى):

بعد قرار إنهاء تزويد الولايات المتحدة لطائرات التحالف في اليمن بالوقود، نستعرض ماتملكه القوات الجوية السعودية من قدرات ذاتية لتزويد المقاتلات الجوية.

وتمتلك القوات الجوية السعودية أسطولا من الطائرات للتزود بالوقود جوا مكوّناً من 23 طائرة، من بينها 6 طائرات يتم تشغيلها حالياً في معارك اليمن، وهي من نوع “ إيرباص 330 إم. آر. تي. تي ” Airbus 330 (MRTT)، وهي طائرة نقل متعددة المهام قادرة على حمل 45 طناً من المعدات أو 111 طناً من الوقود.

ويعتمد على هذا النوع من الطائرات في تزويد طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالوقود أثناء غاراتها، حيث تقوم طائرتان يومياً من قبل القوات السعودية أو الإماراتية بتنفيذ مهام التزود بالوقود.

ولتعبئة الوقود من طائرات الـMRTT طريقتان حسب صنع الطائرة التي تحتاج للوقود، إحداهما تتمثل في نظام الـ”بوم” BOOM للطائرات الأميركية مثل الـ”اواكس” والـ ” اف 15 ″ والـ” اف 16 “.

ونظام الـ ” باسكت ” Basket للطائرات البريطانية والفرنسية مثل الـ”تايفون” والـ”تورنيدو”.

وتملك القوات السعودية 9 طائرات من طراز KC130 احتياطية، لغرض تعبئة الوقود إن احتاج الأمر للدعم، إلا أنها تستخدم الآن لغرض الشحن.

كما توجد منظومة طائرات أميركية لتعبئة الوقود في جنوب جزر فرسان، وكذلك في جنوب عدن، تشارك في بعض الأحيان في عمليات تزويد الوقود.

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