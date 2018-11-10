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صورة نادرة لـ ” أنثى الوضيحي ” التي أهداها الملك المؤسس لملك انجلترا

صورة نادرة لـ ” أنثى الوضيحي ” التي أهداها الملك المؤسس لملك انجلترا
عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة نادرة متداولة ” أنثى الوضيحي ” التي أهداها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى ملك إنجلترا جورج الخامس عام1920م.

وكانت قد نُقلت أنثى الوضيحي من الرياض إلى الكويت، ومن هناك إلى لندن عبورًا بالهند وهي أول حيوان من نوعه يصل حيًا إلى إنجلترا.

وجاء ذلك تعزيزا للعلاقات بين البلدين، وقد تم وضعها في الحديقة الملكية في لندن.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58114 ] نشر منذ 20 دقيقة

رحم الله الملك المؤسس رحمة واسعه ,, آمين ,,

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