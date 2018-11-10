جمعتهما علاقة غير شرعية..تفاصيل محاكمة مدير عربي خنق صديقته حتى الموت

أبو ظبي(صدى):

قرّرت محكمة التمييز في دبي، إعادة محاكمة مدير عربي أدين بخنق صديقته التي جمعته بها علاقة غير شرعية.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه تعرف إلى المجني عليها في ملهى ليلي، واتفق معها على قضاء ليلة في فندق، ثم بدأت علاقة عاطفية بينهما، إذ طلبت منه معاودة زيارتها.

واصطحب المتهم المجني عليها إلى جزر المالديف، وقضيا معاً أربع ليالٍ، ثم أخبرته أن لديها مشكلة في بلادها، ويجب أن تحلّها، وأخبرته أنها في حاجة إلى مبلغ 15 ألف دولار، لسداد دفعة مستحقة عليها للبنك، فأعطاها 50 ألف درهم، على سبيل الدين.

وأوضح أنه تفاجأ بأنها تغيرت تجاهه بعد فترة وصارت تعامله ببرود، فحاول أن يستفسر منها عن سبب تغيرها، لكن دون فائدة.

وأشار إلى أنه أخبرها أنه يمكنها إنهاء العلاقة، لكن بطريقة راقية، ومن دون إهانات، على أن تعيد إليه المبلغ الذي اقترضته منه، لكنها لم تعره أي اهتمام، الأمر الذي استفزه إلى أن اقدم على خنقها بيديه ،حتى سقطت جثة هامدة.

وقضت محكمة الجنايات في أول درجة بالسجن المؤبد ثم الإبعاد بحق المتهم، واستأنف دفاعه أمام محكمة الاستئناف التي خففت الحكم إلى سبع سنوات ثم الإبعاد، لكن واصل الدفاع العمل في القضية أمام محكمة التمييز مستنداً إلى تنازل من أولياء الدم عن الدعوى.

وفي نهاية الجلسة قرّرت المحكمة إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.