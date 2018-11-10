بالفيديو..تميم بن حمد يروج لـ ” الشاورما ” قبل لقاءه بأردوغان

طلال الضوي(صدى):

” الفرق كبير بين رئيس دولة يجوب العالم ليعلن بعدها استثمارات ومشاريع عملاقة، تجلب الخير لبلاده وشعبه، ورئيس آخر يجوب العالم؛ ليروج لمطعم شاورما وفطائر البيتزا ” ،هكذا جاء تعليق أحد المغردين القطريين تعليقًا على زيارة الأمير المدلل تميم بن حمد لمطعم تركي شهير في العاصمة إسطنبول.

ونشر الشيف التركي الشهير، ” بوراك أوزدمير ” مقطع فيديو بصحبة أمير قطر تميم بن حمد أثناء زيارته إلى مطعم ” المدينة ” الشهير في إسطنبول.

وظهرا في الصورة وهما يحملان رغيف خبز كتب عليه اسم تميم، ترحيبا منه بزيارته لتركيا.

وكان من المقرر أن يلتقي تميم، أمس الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار زيارة خاصة.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل المقطع من ضمن الإهانات التركية الموجهة إلى قطر وأميرها، فهي سقطة جديدة للأمير القطري المدلل.

اقرأ أيضًا:

httpv//youtu.be/VzEc_sZ4hqw